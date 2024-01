Guga a caminho do Beijing Guoan

Guga está de saída do Rio Ave e, muito provavelmente, a título definitivo, confirmando-se a hipótese avançada em primeira mão pelo nosso jornal. Agora, e ainda segundo apurou, são pequenos detalhes que separam o médio, de 26 anos, do Beijing Guoan, da China, e os mesmos serão ultrapassados em breve.Quer isto dizer que o jogo deste domingo, a vitória sobre o Portimonense, por 2-0, terá sido o último de Guga pelo Rio Ave. Uma despedida feliz da equipa que capitaneou e representou em 113 jogos (cinco golos).Produto da formação do Benfica, o médio prepara-se para viver a segunda aventura no estrangeiro, depois do Panetolikos, da Grécia, em 2018/19, e a primeira fora do continente europeu. Em Portugal representou também o Famalicão.