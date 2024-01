Guga após marcar ao Benfica: «Estive 12 anos aqui, é sempre especial»

Guga marcou e começou por gelar a Luz logo aos 8 minutos, mas o Benfica conseguiu completar a reviravolta e acabou por conseguir um triunfo expressivo (4-1). Em declarações à BTV, o médio de 26 anos, que não festejou o golo, falou da ligação aos encarnados e sublinhou que a expulsão de Aderllan Santos complicou a tarefa da equipa."Primeira parte super controlada pelo Rio Ave. Jogadas de futebol muito bem feitas, a jogada do golo assim o diz, outras jogadas de perigo. Voltámos a entrar bem na segunda parte, com várias bolas no poste, jogadores isolados… Depois vem a expulsão e o jogo toma outras medidas. Se 11 para 11 já é complicado jogar aqui, contra 10 ainda é mais difícil. O que tiramos deste jogo é a qualidade que implementámos. Não é fácil jogar aqui, toda a gente sabe, mas qualidade que mostrámos deve servir de força extra para o que festa do campeonato. E como disse ontem o treinador do Benfica a tabela não diz a qualidade do Rio Ave e estou de acordo", afirmou Guga, acrescentando:"É o clube que me formou. Estive 12 anos aqui, é sempre especial, mas encaro todos os jogos com o máximo de profissionalismo e será assim toda a minha carreira."