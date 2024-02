Guga despede-se do Rio Ave com mensagem: «Foram muitos momentos de felicidade»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rio Ave FC (@rioavefc)

Guga está a caminho do Beijing Guoan, da China, tendo sido homenageado no intervalo do encontro desta quarta-feira entre o Rio Ave e o Estoril ( 1-1 ), nos Arcos.Nas redes sociais dos vilacondenses, o médio deixou uma mensagem de despedida e agradecimento pelos três anos de verde e branco ao peito, de onde se transferiu proveniente do Famalicão."Eu não consegui dizer que não. Digo, com todas as certezas, que foi o melhor que fiz. Às vezes, diz-se que vamos dar um passo atrás para dar dois à frente. A melhor coisa que me aconteceu foi ficar no Rio Ave, ser campeão [da 2ª Liga] e subir de divisão", revelou Guga, de 26 anos, reforçando que o emblema rioavista o "recebeu de braços abertos" num momento "incerto" da carreira: "Toda a gente sabe da história que passamos juntos e é isso que levo para o futuro. Nem tudo foi perfeito, mas foram muitos momentos de felicidade e a dignificar a camisola do Rio Ave".Guga ainda frisou que tem "vários agradecimentos para fazer", passando pelo antigo presidente do Rio Ave, António Silva Campos, até à atual dirigente dos vilacondenses, Alexandrina Cruz, entre outros: "O professor Luís Freire vai ficar para sempre marcado na minha carreira. O Ukra e o Vítor [Gomes] também foram pessoas muito importantes para mim, porque ajudaram-me imenso nas primeiras vezes que fui capitão de uma equipa a nível profissional".Para concluir a mensagem, Guga agradeceu e reiterou o desejo de voltar a "encontrar novamente o Rio Ave" na carreira, frisando que a formação de Vila do Conde "vai ficar para sempre guardado" no coração do jogador.