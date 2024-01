Guga despede-se do Rio Ave no jogo com o Estoril

Ao fim de três temporadas, Guga vai despedir-se do Rio Ave para abraçar outra experiência. Tal comoadiantou em tempo oportuno, o médio, de 26 anos, vai ser reforço do Beijing Guoan, cujo interesse revelámos em primeira mão Com efeito, o jogo desta quarta-feira, a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic, será o último do jogador formado no Benfica ao serviço dos vila-condenses. Logo a seguir ao encontro, Guga irá seguir viagem rumo ao Algarve, onde o emblema chinês se encontra ainda em estágio. À espera, o médio tem, como também escrevemos, um contrato de duas temporadas.Deste modo, antevê-se um duelo especial e emotivo para o médio e para o próprio Rio Ave, já que as partes estiveram vinculadas durante três anos, incluindo na passagem do clube pela 2.ª Liga.