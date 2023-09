Guga surpreendeu jovem adepto no treino do Rio Ave

O médio Guga tornou o dia mais feliz a uma criança de 8 anos, com trissomia 21. Fã incondicional do jogador do Rio Ave, o menino foi surpreendido com um abraço e uma camisola autografada, podendo ainda confraternizar com os restantes jogadores do plantel."Pouco nos deixa tão sensibilizados quanto o olhar agradecido de uma criança, a quem foi dada a oportunidade de concretizar um sonho. O Rio Ave FC está sempre atento à comunidade, sobretudo pela paixão que transporta no seu projeto – o Rio Ave Social –, que desde 2015 tem ajudado a colocar sorrisos em quem deles precisa para enfrentar diferentes agruras. Na manhã desta quarta-feira, foi a vez de surpreendermos uma pequena criança de 8 anos, institucionalizada, que tem síndrome de trissomia 21. Preservamos a sua identidade, mas podemos testemunhar a alegria e entusiasmo com que o pequeno rioavista viveu estes momentos no nosso estádio. Fã incondicional do médio Guga, teve a oportunidade de conviver com o ídolo, que carinhosamente o abraçou e lhe ofereceu uma camisola autografada. Outros jogadores juntaram-se também ao jovem adepto, e Jhonatan agraciou-o mesmo com umas luvas da sua coleção. Uma manhã inesquecível que terminou no lugar de Luís Freire, no banco de suplentes, a ver o treino da equipa diretamente do relvado. A experiência tem prolongamento. É que sábado, frente ao FC Famalicão, este jovem fã de Guga será, garantidamente, mais um dos rioavistas a puxar pela equipa na bancada", referiu o clube, em nota de imprensa.