Hélder Sá reforça o Rio Ave

O Rio Ave anunciou esta quarta-feira a contratação de Hélder Sá, lateral esquerdo que estava emprestado pelo V. Guimarães ao Radomiak Radom, da Polónia. Os vilacondenses adquiriam o português a título definitivo, após negociações com o emblema vimaranense, que, sabe, fica com 50% do passe do lateral de 21 anos. Hélder Sá assinou até 2028.O V. Guimarães também já deu conta da trasnferência de Hélder Sá para Vila do Conde:"Cedido por empréstimo ao Radomiak Radom no último verão, Hélder Sá está de volta a Portugal para representar o Rio Ave. O lateral-esquerdo de 21 anos acertou a rescisão do contrato com o clube polaco e o Rio Ave assegurou-o a título definitivo, após negociação com o Vitória Sport Clube".Na terça-feira o Radomiak Radom já tinha anunciado a rescisão do contrato de Hélder Sá: "O defesa não jogará mais com as cores verde e branca. O empréstimo do português à nossa equipa foi encurtado".