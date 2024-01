Henrique Araújo muda-se do Famalicão para o Rio Ave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Araújo vai deixar o Famalicão e mudar-se para o Rio Ave nos próximos dias. O avançado, de 22 anos, vai ser cedido ao emblema de Vila do Conde pelo Benfica, que, na primeira metade da temporada, já o havia emprestado aos famalicenses.O jogador madeirense, de 22 anos, procura relançar a sua carreira nos Arcos, depois de um 2023 para esquecer. Após meio ano de empréstimo ao Watford, de Inglaterra, sem qualquer golo marcado em oito encontros, Henrique Araújo também não marcou na primeira metade de 2023/24 ao serviço do Famalicão, aí com 17 encontros realizados, apenas sete na condição de titular.