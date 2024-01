João Teixeira oficial no Rio Ave

João Teixeira foi oficializado como reforço do Rio Ave. O médio, de 29 anos, regressa ao futebol português após meia época a jogar no Al-Markhiya, para onde se mudou no ano passado após deixar o Chaves.O acordo entre o clube qatari e os vilacondenses contempla uma cedência por empréstimo até ao final da temporada, sem opção de compra. Com a maior parte da formação feita no Benfica, João Teixeira tem ainda passagens por V. Guimarães, Wolverhampton, Nottingham Forest e V. Setúbal.A nova contratação já está às ordens do técnico Luís Freire e será opção para a próxima jornada da Liga Betclic, onde o Rio Ave defronta o Estoril.