Karseladze não engana no nome e sente-se português de gema

O nome não engana e Jorge Karseladze também não esconde "o grande orgulho de ser georgiano", apesar de ter nascido na Póvoa de Varzim. Aos 18 anos, o defesa-direito dá os primeiros passos ao mais alto nível no Rio Ave. Esta época ainda não se estreou na equipa principal, cumprindo cinco jogos pelos sub-23, mas na temporada passada ainda teve direito a 16 minutos de utilização nos dois últimos jogos da Liga."Tenho dupla nacionalidade. Os meus pais estão cá emigrados há mais de 20 anos. Embora tenha nascido em Portugal nunca vou esquecer as minhas raízes e tenho um grande orgulho também de ser georgiano. Sou português e sinto-me português, claro", contou antes da visita à Escola Básica de Macieira da Maia, no contacto com jovens vila condenses.Jorge Karseladze, de resto, já é internacional pela Geórgia nas camadas de formação, mas como será se entretanto for chamado a representar Portugal?"Obviamente será um grande orgulho. Nasci aqui e acresci aqui, mas que venha primeiro a convocatória e depois logo se decide se vou ou não", disse entre sorrisos e sem esconder ainda o embaraço de falar aos jornalistas. "Não estou nada habituado a isto, faltam-me as palavras", confessou o jovem lateral que está no Rio Ave desde os 9 anos."Tenho apenas 18 anos e estar na equipa principal do Rio Ave é um motivo de bastante orgulho. Já estou desde os 9 anos no Rio Ave e chegar à equipa principal é o objetivo de qualquer jovem do clube. Estou de corpo e alma no plantel para trabalhar e tentar ganhar o meu lugar", registou cheio de convicção, assumindo claramente "o objetivo" de se fixar na equipa principal, sabendo que terá de "trabalhar muito" para conseguir atingir essa meta.Já sobre o momento da equipa, em jeito de conclusão, Jorge Karseladze até já tem um discurso bem estruturado e objetivo: "Não é o melhor início de época, obviamente a equipa tem trabalhado bastante para atingir a vitória em todos os jogos, já jogámos contra dois grandes. Os jogos não têm sido fáceis, mas nós estamos bem cientes disso e vamos agora tentar dar a volta no jogo com o Moreirense."