Luís Freire critica a arbitragem na Luz: «Quero ver o que a Liga vai dizer amanhã...»

O Rio Ave perdeu este domingo com o Benfica no Estádio da Luz por. Após o final do jogo, Luís Freire deixou duras críticas ao árbitro da partida Iancu Vasilica, principalmente em relação à expulsão de Aderllan Santos "Vi uma equipa muito bem organizada, com a sua identidade, que tem a capacidade para jogar em qualquer campo. Estes jogadores mostraram que têm qualidade. Tem de se respeitar o Rio Ave. Viemos jogar o jogo pelo jogo. Estivemos 60 minutos a um nível altíssimo. Tivemos duas bolas ao poste, jogámos no campo todo, com pressão alta. Na minha opinião, esta equipa fez o que ninguém tinha feito na Luz. Merecia estar a ganhar com uma equipa de classe mundial. Nós temos de ser valorizados por isto. O árbitro não esteve à altura do jogo. Expulsa um jogador na segunda falta. Desequilibra um jogo que estava no mínimo equilibrado. As verdades têm de ser ditas. A gente não pode sempre empurrar as coisas para a frente como se Portugal fosse um país anti-democrático. Portugal é um país democrático e a verdade tem de ser dita. O Rio Ave foi superior durante 60 minutos, o árbitro errou. Isto aqui penaliza o Rio Ave, que procurou jogar e vai com 4-1 para casa porque o Benfica a partir dos 60 minutos superiorizou-se, naturalmente. Até lá a melhor equipa foi o Rio Ave. Se não disserem isto são mentirosos. Aquilo que eu estou aqui a dizer é verdade, se a gente não conseguir ver isto se calhar sou eu que estou a mais. No futebol fazemos isto e depois aos 60 minutos há aquele amarelo. Assim, a Liga que me convidou para ir amanhã a uma conferência eu quero ver o que vão dizer a isto. Se calhar está tudo bem e o Luis Freire é que está mal", afirmou, à BTV, o técnico dos vilacondenses.