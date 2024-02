Luís Freire e a derrota frente ao Famalicão: «A igualdade era merecida»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico Luís Freire reconsiderou que o Rio Ave não se apresentou com a identidade pretendida frente ao Famalicão (), mas salientou que "a igualdade era merecida". "Foi uma montanha russa de emoções. Começámos bem, abrimos o marcador, mas depois o jogo ficou demasiado partido e faltou-nos ter mais bola e ser esclarecidos no momento em que a tivemos", comentou o técnico, salientando que "o Adrien está habituado à pressão porque bateu penáltis na Selecção e no Sporting."