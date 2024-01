Luís Freire e o facto de jogar quarta-feira e sábado: «Não vamos fazer disso um filme»

Luís Freire já fez ao fim desta manhã a antevisão do jogo com o Estoril (18h45), falando de tudo um pouco, incluindo as novas soluções do mercado. O treinador ainda conta com Guga para o jogo desta jornada e João Teixeira estará entre os convocados."Já temos uma sequência de jogos com exibições muito consistentes. Em Chaves disputamos o jogo e fomos competentes, não tão completos como fizemos na Luz, em Guimarães e com o Porimonense, mas fomos extremamente competitivos e coesos. Tivemos as nossas chances também. Temos vindo a recuperar na tabela porque temos sido mais consistentes e só perdemos dois jogos nos últimos nove. É nessa onda que vamos para este jogo. Queremos a vitória e os três pontos, junto do nosso público. Queremos uma equipa reativa e muito focada no que tem de fazer para ganhar o jogo. O Estoril está a jogar muito bem, chega moralizado e com um balão de confiança pelo que fez na Taça da Liga. Estamos conscientes disso e preparados para o jogo.""É o que é e temos de aceitar! As coisas foram planeadas assim e preparamos primeiro a equipa para poder jogar na segunda-feira, isso não aconteceu e tivemos de planear para jogarmos apenas na quarta-feira. Naturalmente tivemos de adaptar o trabalho e a equipa para isso.""Lamento apenas a questão de termos de jogar na quarta-feira e no sábado quando estamos sem competir desde o outro domingo, em Chaves. Ou seja, tivemos dez dias de interregno e depois dois jogos em apenas quatro dias, ainda por cima em final de mercado. Mas é o que é e não temos criticar… Não vamos fazer disso um filme, uma desculpa ou um martírio. Temos de saber adaptar a equipa e dar uma resposta, primeiro contra o Estoril e depois olhar para o jogo com o FC Porto. Temos de nos focar completamente neste jogo com o Estoril que é muito importante, pois podemos dar um salto na tabela que já há muito tempo procuramos. Vamos estar á altura de representar o clube da forma mais competente possível.""Se formos pelo cansaço o Sporting não tinha ganho com tanta vantagem ao Casa Pia, que tinha mais tempo de recuperação. Não é por aí, pode haver aqui um fator físico, mas há mais de certeza um fator motivacional, mas isso nós não controlamos. O que controlamos é a nossa intensidade, a postura que devemos dentro do campo para poder ganhar o jogo. É isso que queremos fazer, ir à procura dos pontos com o apoio do público e fazer desse fator casa uma força maior para nós. Conto com os adeptos para fazer a diferença neste jogo.""Esta é uma época um pouco atípica para o Rio Ave como todos sabemos e temos contado com jogadores inexcedíveis que têm feito tudo por tudo para defender o nosso emblema e a nossa identidade. O grupo está agora a ser reforçado para um segunda volta que queremos que seja melhor do que a primeira e temos essa confiança. Há jogadores a chegar com muita vontade de trabalhar e ajudar-nos e o grupo está a recebê-los muito bem. Quem chega sente logo isso, a integração no clube é plena e muito rápida. Depois demora um pouco a parte tática, que demora a ficar consolidada. Só vamos ver o melhores estes jogadores daqui a três ou quatro semanas, mas estão preparados para irem jogando e alguns já o fizeram. O João Teixeira é um deles. Chegou e pode jogar. Vai estar disponível para este jogo. Ao longo do mercado há sempre situações esperadas e inesperadas, mas este tem sido dentro do que nós, a direção e a parte técnica, planeamos. Está a ser feito com critério e com os jogadores que estão a chegar a ter o perfil adequado para o que temos de fazer até ao final da época. Este mercado não é fácil, mas vamos ficar com uma equipa com mais soluções e mais capacidade de resposta para todas as situações, como eventuais lesões e castigos, daqui até ao final da época.""Sim, o Guga ainda está disponível.""Quanto mais curto fosse seria bem melhor. Se dermos quinze dias às equipas e aos jogadores já sabemos que normalmente só se decidem na mesma as coisas muito perto do fim. Portanto, quanto mais curto seria melhor para todos, pois se dermos mais três ou quatro dias vamos estar na mesma à espera. Quinze dias seria um bom planeamento para este mercado e ajudava a gerir melhor as coisas para todos."