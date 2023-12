Luís Freire e um Rio Ave "no caminho certo": «Estamos muito melhores no controlo emocional»

O Rio Ave tem vindo a crescer no campeonato, como comprova o ciclo de três jogos sem perder, com o triunfo frente ao Boavista e empates diante do Gil Vicente e Estrela da Amadora. "O Rio Ave tem crescido, viveu um momento difícil mas vai com três jogos sem perder, nós temos melhorado os processos de jogo", afirmou o técnico Luís Freire, frisando que a sua equipa "está muito melhor do que estava no controlo emocional".São sinais positivos que levam o treinador rioavista a confiar num triunfo em Arouca, este domingo. "Estamos no caminho certo. Temos muita vontade de vencer e acredito que vamos ganhar", sintetizou Luís Freire, que não poderá contar com Ukra, ainda a contas com problemas físicos."Queremos um Rio Ave trabalhador, lutador, focado nas suas tarefas, resiliente, lutar o que for preciso para pontuar. O Rio Ave tem crescido, viveu um momento difícil mas vai com três jogos sem perder, nós temos melhorado os processos de jogo. É um Rio Ave que está a crescer, penso que com energia que vamos meter no jogo temos tudo para vencer. O Arouca tem bons jogadores, não a classificação que tem, mas têm o caminho deles e nós estamos focados no nosso. Tenho homens que vão mais umas vez dar o máximo para vencer. Contra o Gil Vicente fizemos 19 remates, fumos superiores no último jogo, também contra o Boavista, batemos o pé ao Sp. Braga e FC Porto... Estamos no caminho certo. Temos muita vontade de vencer e acredito que vamos ganhar.""São dois excelentes treinadores, um mais emergente e outro com carreira mais feita. Não são equipas muito diferentes, Ramos tinha um pouco mais mobilidade e adaptabilidade defensiva, o Sousa joga mais no 4x4x2, como no Gil Vicente, com boa circulação e combinações, um jogo associativo.""Estamos muito melhor do que estávamos no controlo emocional, vimos de vitória e dois empates com jogos e exibições positivas, merecíamos vencer esses dois jogos que empatámos. A equipa teve atitude, espírito, está mais confiante. Queremos sempre mais, há espaço para crescer e melhorar. Mas a equipa está bastante melhor do que antes na concentração, disponibilidade para trabalho. O grupo está mais confiante e acredito nessa entrada confiante amanhã.""Não falo de mercado até janeiro, falo dos que temos, são eles que efetivamente trabalham e eles é que merecem ser valorizados. Qualquer clube olha para a formação desde que haja qualidade, nós temos pessoas a olhar para a formação, vamos apostar sempre que se detetar qualidade. Isso é valorização para o próprio clube."