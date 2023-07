Luís Freire: «Estamos a um bom nível para começar bem a época»

Luís Freire fez esta manhã a antevisão do jogo com o Ac. Viseu deste sábado, às 11 horas, em Vila do Conde. Um jogo da primeira eliminatória da Allianz Cup, cujo vencedor já sabe que o próximo embate é em Arouca, dia 30, que antecede a fase de grupos da prova."Há coisa positivas do que aconteceu e às quais nos estamos a agarrar. O que vale a pena valorizar é o conhecimento que temos um dos outros, pessoal e futebolisticamente falando. Somos um grupo que tem atingido os objetivos do clube nos últimos dois anos, sabemos também da dificuldade do campeonato que vamos ter pela frente e estamos alerta e atentos a isso. Vamos tentar ao máximo que esta questão da continuidade seja uma força maior para nós, mas temos de demonstrar isso dentro do campo. É aí que essa força deve estar bem presente. Mas estamos focados naquilo que podemos controlar neste momento, com um grupo muito unido, trabalhador e humilde. Um grupo que quer crescer e fazer mais uma boa época. Estamos todos envolvidos nisso, em potencializar os jogadores que temos e dar as mãos para fazermos uma boa época e que permita ao Rio Ave continua-a na 1ª Liga com estabilidade e, ao mesmo tempo, valorizar os jogadores e o próprio clube.""Não há uma mudança drástica no plantel e só temos de aproveitar ao máximo o que de bom foi feito, tentando apenas alterar o que identificamos que pode estar menos bem. Vamos introduzir aqui algumas variantes que nos permitem ser mais fortes, nuances que vão poder constatar e que depois falaremos sobre isso no futuro.""Tivemos mais uma semana depois da apresentação com o V. Guimarães e acho que a equipa fisicamente já vai aparecer melhor, sinto os jogadores a evoluir nesse aspeto, que neste momento é o mais importante porque lhes vai permitir desenvolver melhor as tarefas e tudo o que lhes é exigido no jogo. Estamos a um bom nível para começar bem a época mentalmente e taticamente e há boas sensações, mas dentro do campo é que temos de ser mais fortes do que o adversário.""É uma equipa forte, que terá algumas mudanças, como é natural, mas que trabalhou e trabalha para subir de divisão e não nos podemos esquecer que na época passada esteve nas mais finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Tem objetivos muito fortes, mas nós temos de estar mais focados no que podemos fazer e sinto que fizemos bons jogos de treino, exigentes e que nos obrigam a crescer rápido. É isso que vamos tentar provar.""O que noto neste grupo é um enorme prazer em trabalhar. Tenho sido muito feliz com estes jogadores no global, estão a dar tudo, todos mereciam ser convocados, porque estão todos a trabalhar no limite, inclusive o Costinha e o Guga, que até é um dos capitães e extremamente profissional e muito reconhecido, tal como o Costinha. Eles sabem o reconhecimento que lhes damos dentro do clube e isso é o mais importante. Se isso acontece lá fora ou não, já não é problema nossa. Sinto que eles, como todos os outros, querem ajudar a equipa e isso é o mais importante.""Como um desafio para todos. Fisicamente falando era importante termos um mês de férias e depois começar a preparar a temporada normalmente, ter um jogo oficial na terceira semana de preparação acarreta para nós, equipa técnica, um desafio diferente, principalmente no aspeto físico. É algo que tem os seus riscos para as equipas e para os jogadores, mas acredito que todos tentaram fazer o melhor e encaixar as datas. É um desafio para os treinadores, mas de resto compreendo que a Taça da Liga tem de aparecer e temos de respeitar as decisões que foram tomadas. Da nossa parte, temos de preparar da melhor forma os jogadores para isso e sinto que eles estão efetivamente preparados para este jogo."