Luís Freire: «O Amine está completamente em falência e o árbitro não interrompe»

Luís Freire destacou a forma "personalizada" como o Rio Ave entrou diante do Sp. Braga. Apesar da derrota por 2-1, consumada com dois golos minhotos nos descontos, o treinador dos vilacondenses gostou do que viu da sua equipa

"Ao contrário do que muitos pensavam, de que vínhamos aqui perder por uma margem maior, entrámos personalizados, com muita agressividade e o Sp. Braga não conseguiu criar oportunidades. Na primeira parte alternámos o nosso jogo contra um Sp. Braga com um ataque forte. Tínhamos de dar uma imagem completamente diferente da que demos, queríamos mostrar que estamos cá para a luta e os jogadores foram incríveis. A primeira parte foi bem conseguida, na segunda temos a melhor situação para fazer o 0-2. O Sp. Braga cresceu, mas conseguimos sempre resistir, mesmo com gente que está a jogar na Liga Betclic pela primeira vez, e é normal uma quebra física contra um super plantel. Ainda fazemos o 0-2, num golo que é anulado por um lance 20 segundos antes...", começou por dizer na conferência de imprensa.





Luís Freire contestou ainda o tempo de compensação (8 minutos) dado na segunda parte. "O Rio Ave não veio aqui queimar tempo. Não houve domínio absoluto para o Sp. Braga. Não justifica o tempo de compensação. Um jogador que está no chão devia ser assistido porque rasgou. Mas não, deixou-se andar e depois houve o 2-1. Dá-se cinco minutos na primeira parte e oito minutos na segunda com 60 por cento de tempo útil de jogo. Quero ver o tempo de compensação num próximo jogo do Rio Ave com 60 por cento de tempo útil", criticou, lembrando a derrota (1-2) com o FC Porto, também com dois golos nos descontos: "O Amine está completamente em falência e o árbitro não interrompe o jogo. Está 2-1, com o FC Porto foi 2-1, mas se queremos um campeonato competitivo temos de olhar para todos da mesma forma."