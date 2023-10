Luís Freire: «Quando a equipa está intranquila, não podemos bombardeá-la com informação»

Luís Freire reconheceu que a derrota com o Moreirense por 4-0 é pesada mas acredita que o Rio Ave var dar a volta à situação."Quando ganhamos, estou aqui a dar a cara e quando perdemos tenho de assumir as responsabilidades. É uma derrota que nos custa, que não queríamos. Entramos bem no jogo, a criar oportunidades, podíamos ter marcado primeiro. Sofremos num lance em que não controlamos o movimento de rutura do jogador do Moreirense. A partir daí, a equipa intranquilizou-se um pouco, mesmo assim podia ter empatado. Num erro que não podíamos ter cometido, de fácil resolução, sofremos o segundo e a forma como o sofremos mexeu com a equipa e gerou intranquilidade na nossa circulação de bola", começou por referir o treinador do Rio Ave.E prosseguiu: "O Moreirense é uma boa equipa, com bons jogadores na transição. Tentamos responder ao máximo ao 2-0. Conseguimos na 1ª parte manter o equilíbrio emocional suficiente para manter o critério, manter a equipa junta, não nos expormos e procurar o nosso golo. A verdade é que mesmo com o intervalo e falando com os jogadores, tentando que tivéssemos equilíbrio sem nos desequilibrarmos, procurando o 2-1 que ainda podia reabrir o jogo, o 3-0 a abrir a 2ª parte, mata o jogo, que fica ingrato e difícil para nós."Luís Freire recordou outro jogo de má memória para vincar como as coisas podem mudar. "Para quem perde 3-0 é difícil de lidar, quem está a ganhar 3-0 fica moralizado e sai tudo bem. Com algum desequilíbrio tático e emocional, não soubemos lidar com a adversidade. Faz parte do nosso caminho. Já passamos por isso na 2ª Liga. Perdemos 4-0 aqui com o Feirense e fomos campeões no fim. É praticamente o mesmo grupo desses tempos e lembra-se dessa derrota. Vamos buscar a energia dessa altura. Os adeptos não querem estas exibições e resultados. Estamos a procurar soluções e respostas. Não nos podemos desequilibrar desta forma, porque perder 2-0 ou 4-0 não é a mesma coisa", referiu.E finalizou: "Mexemos cedo, mexemos ao intervalo e na 2ª parte. Quando a equipa está intranquila, não podemos bombardeá-la com informação. Já conseguimos várias vezes dar resposta a adversidade, hoje não aconteceu. São três pontos, é um dia mau, mas não passa disso.