Marious Vrousai é reforço do Rio Ave

Marious Vrousai, extremo tem de 25 anos, é reforço do Rio Ave e será oficializado em Vila do Conde a qualquer momento. Vem por empréstimo do Olympiakos.Vrousai esteve no Willem II dos Países Baixos nas épocas 2018/19 e 19/20 e terá agora a segunda experiência fora da Grécia. Esta época, tem apenas cinco jogos e duas assistências pelo Olympiakos, equipa que é agora orientada por Carlos Carvalhal.