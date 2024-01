Oficial: Mateo Tanlongo reforça o Rio Ave por empréstimo do Sporting

O Rio Ave oficializou esta quinta-feira a chegada de Mateo Tanlongo por empréstimo do Sporting. O médio argentino, de 20 anos, foi contratado há cerca de um ano pelos leões, tendo realizado 14 jogos."Estou muito contente por voltar a Portugal. Conheço a liga, joguei alguns jogos e quero recomeçar aqui da melhor maneira. Já conhecia o Rio Ave do tempo em que estive cá e acima de tudo vim para ajudar o clube e o clube ajudar-me a mim. O objetivo é ajudar o grupo, trabalhar dia a dia para alcançar o objetivo de todo o plantel. Já falei com o mister e estou aqui para fazer o que me pedem. Estou muito contente e com vontade de jogar", afirmou Mateo Tanlongo em declarações aos meios oficiais do clube., o acordo com os vilacondenses não contempla opção de compra.Recorde-se que Mateo Tanlongo tinha sido emprestado pelo Sporting ao Copenhaga no início desta temporada.