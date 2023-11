Os planos do Rio Ave para investir 20,5 milhões de euros que chegam de milionário grego

A presidente Alexandrina Cruz já apresentou aos associados do Rio Ave que estão presentes na AG em curso no Teatro Municipal de Vila do Conde os trâmites do plano de investimento do milionário grego Evangelos Marinakis, bem como em que moldes se processará a transformação do modelo de gestão do clube em SAD, que a dirigente defende assegurar a viabilidade financeira do emblema vila-condense.Em traços gerais, Alexandrina Cruz revelou "20,5 milhões de euros de investimento até junho 2024", verba que permitirá "o pagamento de dívidas de curto prazo, orçamento e ordenados assegurados até ao fim da época", além do plano de "reforço da equipa em janeiro e melhoria das instalações, estádio e academia": "Todo o património continuará a pertencer sempre ao Rio Ave".A criação da SAD, cuja maioria pertencerá ao investidor, implica a nomeação de cinco administradores. Dois gerentes indicados pelo Rio Ave e os restantes três nomeados por Evangelos Marinakis, sendo que a presidente defende que o novo parceiro "não quer mudar nada a nível da gestão local".O assunto está agora a ser debatido pelos associados do Rio Ave com a finalidade de, esclarecidas todas as dúvidas, se avance para a votação da proposta avançada pela direção.