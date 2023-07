Pedro Cunha volta a assumir o comando técnico dos sub-23 do Rio Ave

O Rio Ave oficializou esta tarde o regresso do treinador Pedro Cunha ao clube, onde vai voltar a assumir o comando técnico dos sub-23 dos vila-condenses, equipa que já comandou em 2018/19 e 2019/20."É uma emoção muito grande voltar a casa. Na altura que saí tinha dito que era um 'até breve' e felizmente a direção fez-me sentir muito bem-vindo. Estou aqui com disponibilidade total, a abraçar um projeto que me é muito querido, porque começou comigo. Nesta altura ganha uma importância ainda maior, porque temos de estar muito próximos da equipa A em função das circunstâncias que estamos a passar", disse o técnico, de 56 anos, aos meios do clube.Neste regresso ao clube de Vila do Conde, Pedro Cunha faz-se acompanhar por Francisco Espanha (treinador-adjunto), André Oliveira (treinador-adjunto), Pedro Miranda (preparador físico/ treinador-adjunto) e Emílio Santos (treinador de guarda-redes).