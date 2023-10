Presidente do Rio Ave confiante na reação da equipa: «Sabíamos que não ia ser nada fácil este arranque»

A presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, afirmou, este domingo, ter "confiança total" na recuperação da equipa na classificação da Liga Betclic, não se mostrando preocupada por, nesta fase, a formação ter caído para os lugares despromoção.

Com a derrota (2-1), de sábado, no terreno do Sp. Braga, apenas consumada nos descontos, que elevou para sete o número de jogos sem vencer, o conjunto vila-condense caiu para o 17.º lugar, com apenas cinco pontos, um pecúlio que a dirigente acredita que vai ser alterado na retoma do campeonato.

"Apesar desta fase menos positiva noto uma grande união do grupo. Tenho confiança total no plantel, nos técnicos e no staff. Já lhes partilhei pessoalmente, e também ao treinador, que estarei sempre com o grupo", disse Alexandrina Cruz, à Lusa.

A presidente do Rio Ave afirmou já esperar que esta fase inicial da temporada fosse "complicada", devido ao condicionalismo de não poder inscrever novos jogadores, por uma sanção aplicada pela FIFA, que termina no início de 2024.

"Já sabíamos que não ia ser nada fácil este arranque. Além da nossa maior dificuldade por não poder inscrever jogadores e dar à equipa mais soluções, tivemos um começo de campeonato exigente, jogando com FC Porto, Sporting e Sp. Braga", analisou.

A dirigente lamentou, também, as lesões de jogadores importantes como Boateng, Joca e Guga, que falharam alguns jogos, mas ainda assim apontou que o grupo tem dado uma boa resposta.

"Já tivemos momentos bons e menos bons, mas, ontem [sábado], o que vi foi um grupo unido num só objetivo a lutar contra todas essas adversidades. Vi uma equipa a fazer frente a um adversário que disputa a Liga dos Campeões", vincou Alexandrina Cruz.

A líder do emblema vila-condense acredita que a equipa vai dar "uma resposta ambiciosa" já na próxima partida, para a Taça de Portugal, frente ao Torreense, da 2.ª Liga, que se disputa em 22 de outubro.