Radomiak Radom oficializa rescisão de Hélder Sá

O Radomiak Radom, da Polónia, oficializou esta terça-feira a rescisão do contrato com o lateral esquerdo Hélder Sá. O defesa mudou-se para Vila do Conde, a título definitivo, depois do acordo acertado com o V. Guimarães, detentor do seu passe.Hélder Sá foi emprestado pelos vimaranenses ao Radomiak Radom no verão de 2023, com um contrato válido por uma época, com opção de compra. A passagem pela Polónia durou meio ano. "O defesa não jogará mais com as cores verde e branca. O empréstimo do português à nossa equipa foi encurtado", anunciou o Radomiak Radom.As negociações entre o Vitória e o Rio Ave para a transferência de Hélder Sá para Vila do Conde já foram finalizadas. O esquerdino muda-se para a equipa de Luís Freire a título definitivo, com um contrato de longa duração.Até à paragem de Inverno, o jogador famalicense cumpriu apenas um jogo pelo Radomiak Radom, no qual marcou um golo.