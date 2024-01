Rio Ave está a jogar mas... anunciou dois reforços

Foi durante o jogo com o Estoril que o Rio Ave anunciou uma dupla contratação. Cristian Devenish e Amine Rehmi são os últimos reforços da formação de Luís Freire antes do fecho do mercado.O colombiano não é estranho ao futebol português, tendo representado o Vizela e o Boavista, entre 2019 e 2021. O lateral, de 23 anos, estava no Atlético Nacional do seu país natal, onde completou mais de 70 jogos.Já o extremo holandês, de 21 anos, chega cedido pelo TOP Oss, emblema que milita no 2.º escalão da Holanda, num empréstimo até ao final da presente temporada. Este já está nos Arcos a assistir ao encontro do Rio Ave com o Estoril.