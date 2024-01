Rio Ave garante Umaro Embaló por empréstimo

O Rio Ave garantiu a aquisição de Umaro Embaló, extremo de 22 anos que estava a jogar nos espanhóis do Cartagena, por empréstimo do Fortuna Sittard. Ora, é precisamente o clube holandês que empresta, agora, Embaló ao emblema de Vila do Conde até ao fim da época.Umaro Embaló é formado no Benfica, de onde saiu em 2022 para rumar ao clube holandês. No Fortuna Sittard fez 3 golos em 28 jogos na época passada, sendo que na meia época de cedência ao Cartagena fez 18 jogos.