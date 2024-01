Tanlongo e a mudança para o Rio Ave: «Quero recomeçar da melhor maneira»

Mateo Tanlongo está de volta a Portugal. Depois de uma passagem pouco feliz pelo Copenhaga, o médio argentino, de 20 anos, foi agora cedido peo Sporting ao Rio Ave. À chegada a Vila do Conde, o jogador disse-se entusiasmado com esta nova etapa, para a qual parte com total ambição."Estou muito contente por voltar a Portugal, com muita vontade. Conheço a Liga, estive em alguns jogos e quero recomeçar aqui em Portugal da melhor maneira.""Já conhecia o Rio Ave do tempo em que estive cá e acima de tudo vim para ajudar o clube e ajudar-me a mim. O objetivo é ajudar o grupo no dia-a-dia para alcançar o objetivo.""Já falei com o míster e estou aqui para fazer o que me pedem. Sacrifício, trabalho duro, tudo o que o míster pedir. Estou muito contente e com vontade de jogar.""Vamos conseguir os objetivos, vamos jogar com coragem e bem."