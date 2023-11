Ukra e as eleições do FC Porto: «Seja com André Villas-Boas ou com Pinto da Costa, clube ficará bem entregue»

Entre muitos outros temas abordados na entrevista ao jornalista Rémi Martins, Ukra, formado no FC Porto e atualmente ao serviço do Rio Ave, falou um pouco sobre a situação atual do seu antigo clube, que se prepara para um intenso processo eleitoral. Sem se alongar muito, o extremo admite que não esperava que o seu antigo treinador nos dragões pudesse um dia vir a ser presidente do portistas."Sabia do amor dele pelo FC Porto, mas nunca pensei que viesse a ser presidente do FC Porto. O Pinto da Costa tem vindo a fazer um trabalho fantástico, pelos títulos que tem à frente do clube, mas sabemos que tudo o que começa tem um fim", disse o jogador, de 35 anos, elogiando os dois prováveis mais fortes candidatos às presidenciais do próximo ano: "Não sei qual vai ser o desfecho das eleições do FC Porto, mas por aquilo que conheço do André, sinto que tem competências para liderar o clube. Sei do amor que tem pelo FC Porto, sei também do amor que o Pinto da Costa tem e da forma como liderou o clube, mas isso está na mão dos sócios do FC Porto. Com um ou outro, o clube ficará bem entregue."Já sobre os eventos da Assembleia Geral que terminou com agressões entre sócios, Ukra mostrou-se triste. "Não gosto de ver confusão, não faz parte da minha filosofia de vida e cria-me desconforto. Fico triste, porque ninguém gosta de ver e de passar por esas situações."