Ventura ciente da pressão

A falta de vitórias tem deixado o plantel do Rio Ave apreensivo, aumentando a pressão para o jogo de domingo com o Farense. Uma equipa que luta pelos mesmos objetivos e que, por isso, reforça a necessidade de vencer para não deixar escapar um adversário direto.

"Temos o jogo com o Farense para dar uma resposta ao mau momento e conseguir a vitória. Trabalhamos sempre para isso, mas não temos tido a sorte do jogo", reconheceu Bruno Ventura, ciente da necessidade de pontos. "Atravessamos um momento um pouco complicado, mas com o espírito de grupo e a trabalhar desta forma, vamos dar a volta por cima", referiu o médio, convicto de que as vitórias chegarão brevemente. "Trabalhamos sempre para ganhar e, como já referi, falta esse bocadinho de sorte que também é importante para ganhar jogos. Mas estamos muito focados no que pretendemos e vamos dar a volta por cima", reforçou o atleta, que esta época tem jogado com regularidade na equipa de Luís Freire.

"Tenho tido mais minutos de afirmação, mas queria ter mais minutos a ganhar. Estou a dar os primeiros passos da carreira no Rio Ave e quero continuar a trabalhar, porque sem trabalho nada se faz", concluiu. Bruno Ventura falou à margem da visita realizada ontem, com Jhonatan, à Escola Básica de Quinta, em Fajozes.