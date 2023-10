Vítor Gomes: «Quando ganhamos damos a cara e quando perdemos não somos ratos»

Vítor Gomes reconheceu que o Rio Ave não esteve num dia positivo diante do Moreirense (derrota por 4-0) , ainda que considere que a entrada em jogo fazia entender que a partida poderia ter sido bem diferente."Perder 4-0 em casa não é bom para ninguém. Gostava de realçar como começámos, mas o Moreirense na segunda vez que vai à baliza faz o golo. Naturalmente, cometemos erros para que este resultado se fosse avolumando, mas criámos oportunidades para fazer golo. Não o fizemos e depois no início da 2.ª parte sofremos o 3-0 e isso tirou a nossa esperança de ainda entrar no jogo. Dar os parabéns ao Moreirense e lembrar que apenas perdemos três pontos, nada mais", considerou, à SportTv."Quando entramos a perder, queremos fazer as coisas mais rápido e isso aumenta as probabilidades de errar. Aqui ou ali isso notou-se. Foi uma noite em que nem nada nos saiu bem. Quando ganhamos damos a cara e quando perdemos não somos ratos, damos a cara também."