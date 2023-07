Contactos por Rodrigo Zalazar

Rodrigo Zalazar, médio uruguaio de 23 anos do Schalke 04, está na agenda de alvos do Sp. Braga neste mercado de verão. O jornal 'Bild' diz mesmo que há acordo entre o clube minhoto e o jogador, faltando porém entendimento entre os dois clubes quanto aos valores do negócio. Isto porque Zalazar tem contrato com o conjunto de Gelsenkirchen até 2026 e é intenção dos alemães segurar o jogador, apesar da descida ao segundo escalão germânico.

Rodrigo Zalazar fez 9 golos e 11 assistências no somatório das duas últimas temporadas, ao serviço do Schalke 04.