O onze do Sp. Braga para o jogo com o Real Madrid

O Sp. Braga defronta o Real Madrid, às 20h00, no Santiago Bernabéu, num jogo da 4.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Artur Jorge e Carlo Ancelotti para esta partida.Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté e Borja; Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Bruma, Álvaro Djaló e Ricardo HortaSuplentes: Horniceck, Saatçi, Al Musrati, Abel Ruiz, André Horta, Paulo Oliveira, Mendes, Adrián Marín, Rony Lopes, Pizzi, Banza e André CastroKepa; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Kroos; Brahim Díaz, Rodrygo e Vinícius Jr.Suplentes: