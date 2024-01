Abel Ruiz emocionado no final: «Foi muito importante para mim este golo»

Abel Ruiz foi o herói do jogo ao marcar o único golo na meia-final com o Sporting, um remate certeiro que colocou o Sp. Braga na final da Allianz Cup. No final o jogador emocionou-se e explicou porquê."Para mim foi importante pois consegui mostrar o que tenho vindo a fazer nos treinos. Sou um jogador consistente que tenta sempre fazer o seu melhor, mas não fui feliz nos últimos meses e foi importante para mim este golo. Tanto nós como o Sporting fizemos um grande jogo de futebol e tudo ficou decidido nos detalhes... Nós marcámos um e eles não, por isso conseguimos vencer", afirmou o internacional espanhol, à Sport TV, onde recordou o jogo com o V. Guimarães onde falhou uma grande oportunidade que impediu o triunfo dos bracarenses: "Todos na vida erramos, não é só no desporto, e o que interessa é levantar a cabeça e seguir em frente. É o que faço connosco juntos dos meus companheiros de equipa e dos adeptos que sempre nos apoiam e estão ao nosso lado... interessam é esses que estão connosco nos momentos difíceis. É isso que faz uma equipa!"Em relação à final, o avançado optou por não dizer se prefere jogar a final com o Estoril ou Benfica. "Seja quem for será muito difícil, já este jogo o foi. O Sporting fez um grande jogo, teve oportunidades de marcar mas como disse ganhámos nos detalhes. Agora espero que os nossos adeptos nos apoiem na final", concluiu.