Abel Ruiz não esconde desalento: «Foi uma noite difícil pelo que aconteceu»

A eliminação do Sp. Braga aos pés do Qarabag deixou os jogadores frustrados, principalmente pela forma como tudo aconteceu. Abel Ruiz foi uma das vozes da desilusão e não escondeu esse sentimento.

"Foi uma noite difícil pelo que aconteceu. Fizemos um bom jogo, principalmente na segunda parte, ao contrário da primeira onde não estivemos tão bem, mas depois da expulsão deles fomos para cima, marcámos os dois golos e só por detalhes não passámos a eliminatória", lamentou o avançado aos microfones da Sport TV. A equipa portuguesa entrou em campo sabendo que teria de anular uma desvantagem de dois golos consentida no jogo da 1ª mão. Dificuldades que, no entender de Abel Ruiz, foram também provocadas pela qualidade que o adversário demonstrou em Braga. "Já sabíamos que o Qarabag é uma boa equipa, joga bem, como se viu no primeiro jogo, e isso tornou as coisas muito difíceis para nós", admitiu.

No entanto, a reação bracarense no embate de ontem quase alterava o figurino... "Estivemos quase sempre por cima deles e merecíamos passar, mas os detalhes fizeram a diferença", reforçou o espanhol.

Com a saída da Liga Europa, resta ao Sp. Braga lutar pela melhor classificação na Liga Betclic, a única competição ainda em prova nesta temporada. "Agora, essa é a única prova importante para nós e temos de pensar já no próximo jogo, sabendo que o nosso foco terá de ser esse até ao final", concluiu.