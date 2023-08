Abel Ruiz: «Vamos estar na Liga dos Campeões e lutar por fazer um bom papel»

Depois da vitória do Sp. Braga em Atenas e consequente apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Abel Ruiz disse ser "especial" o facto de a equipa de Artur Jorge se ter qualificado para aquela que diz ser "a melhor competição a nível de clubes"."É muito especial. É a melhor competição a nível de clubes e o Sp. Braga estar lá é incrível, assim como para todos nós que formamos este grupo. Vamos estar lá e lutar por fazer um bom papel", referiu o avançado dos bracarenses, que não quis ouvir falar do mercado: "Não estou a pensar nisso. Estou muito feliz pelo que aconteceu hoje e é só nisso que penso. Não estou preocupado com isso."O avançado espanhol destacou ainda o "crescimento brutal" do Sp. Braga nos últimos anos e deixou a 'receita' para o sucesso. "Temos de ir passo a passo. Desde que cheguei tenho visto um crescimento brutal e temos de continuar a pensar jogo a jogo, porque é isso que vai tornar o Sp. Braga ainda maior", afirmou Ruiz, que elogiou ainda João Moutinho."Traz muita experiência e acrescenta muita qualidade. É disso que precisamos, de qualidade e bons jogadores, principalmente estando agora na fase de grupos da Liga dos Campeões", concluiu.