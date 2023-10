Álvaro Djaló: «Orgulhoso pela forma como defrontámos a melhor equipa da Champions»

Álvaro Djaló marcou o único golo do Sp. Braga na derrota (1-2) caseira com o Real Madrid, para a Liga dos Campeões, e no final salientou a prestação da equipa minhota."Estivemos bem na partida. Trabalhámos bem coletivamente e não nos rendemos até ao fim. Estou muito feliz pelo desempenho da equipa, trabalhamos arduamente no dia-a-dia. Estou muito orgulhoso pela forma como defrontámos a melhor equipa desta competição. Enfrentámos o adversário olhos nos olhos e sem medo", disse o avançado à Eleven Sports.Já o guarda-redes Matheus disse que "fica um sabor agridoce": "Deixámos uma boa imagem, demos tudo dentro de campo e lutámos até final, olhando olhos nos olhos um grande clube. Temos de continuar a trabalhar. Queríamos a vitória, não conseguimos, mas continua tudo em aberto. Estivemos sempre dentro do jogo e quando tivemos oportunidades não concretizámos, enquanto eles aproveitaram as chances que tiveram. O mais importante é a imagem que deixámos hoje e o apoio que os adeptos nos deram no final. Temos de dar continuidade ao trabalho."