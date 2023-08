Álvaro Djaló: «Sabemos que ainda nada está feito»

Álvaro Djaló, extremo do Sp. Braga, mostrou-se feliz pelo golo e pela vitória desta quarta-feira sobre o Panathinaikos na 1.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões (2-1) , mas frisou que "ainda nada está feito"."Estamos felizes por termos ganho o primeiro jogo em casa, mas sabemos que ainda nada está feito e temos de ir à Grécia com a mesma mentalidade de hoje, em busca da vitória", começou por referir Djaló, em declarações à Eleven Sports.E acrescentou: "É um sonho vir da formação, fazer golo e estar com a equipa a tentar o acesso à fase de grupos. Sabemos que o ambiente vai ser complicado lá, mas acredito muito nos nossos adeptos e sei que vão viajar para nos dar muito apoio. Contamos com eles", concluiu.Recorde-se que a 2.ª mão entre Panathinaikos e Sp. Braga se joga na próxima terça-feira, pelas 20 horas.