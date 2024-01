André Horta já chegou a Atenas: «Carvalhal é uma das razões que me fez vir para cá»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Horta já chegou a Atenas, onde irá formalizar o acordo com o Olympiacos. O médio segue emprestado pelo Sp. Braga até ao final da temporada, existindo uma opção de compra não obrigatória de 6 milhões de euros.Na chegada à capital grega, André Horta teceu algumas considerações à imprensa local. "Estou muito feliz por estar aqui e por jogar num clube tão grande. Conheço o treinador [Carlos Carvalhal]. Ele é uma das razões pelas quais decidi vir para cá. Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros", referiu André Horta, que trabalhou com o técnico português precisamente no Sp. Braga.