André Horta já deixou o Sp. Braga rumo ao Olympiacos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Horta já deixou o Sp. Braga e está a caminho da Grécia, segundo apurámos, onde irá vincular-se ao Olympiacos de Carlos Carvalhal. O acordo é de empréstimo e contempla uma opção de compra não obrigatória de 6 milhões de euros.O médio ainda esteve na ficha de jogo do duelo de quinta-feira, com o Famalicão, mas não foi lançado no desafio por Artur Jorge.