André Horta: «Oitavos-de-final? Possibilidade de fazer história tem de estar na nossa cabeça»

O Sp. Braga terá de vencer o Nápoles por dois golos para seguir em frente na Liga dos Campeões. Se os guerreiros conseguirem tal feito escreverão história, já que chegarão pela primeira vez aos oitavos-de-final da prova e serão a primeira equipa portuguesa a vencer na casa dos napolitanos. Uma possibilidade que André Horta não quer deixar fugir."Não sei se surpreendemos alguém fora do clube, mas dentro do clube e quem trabalha connosco não ficou surpreendido. Sabemos da nossa qualidade, sabemos do que somos capazes, sabemos que em Portugal às vezes temos a mentalidade de que se fizermos algo a mais estamos a surpreender. Somos um país com qualidade, o Sp. Braga está a crescer muito. Temos feito boas campanhas na Liga Europa. Este ano jogamos Liga dos Campeões e acho que nos jogos do nosso grupo mostrámos qualidade, batemo-nos com todos os adversários, amanhã será igual. É bom dependermos só de nós. A ideia de fazer história tem de estar na nossa cabeça, porque o Sp. Braga nunca chegou aos oitavos-de-final. Se surpreender alguém ficaremos muito felizes, mas a nós não surpreende de maneira nenhuma", referiu o médio, confiante na passagem."A equipa está muito orgulhosa pelo que tem conseguido nesta competição. É um orgulho chegarmos à ultima jornada desta fase de grupos e depender de nós para passar. Precisamos de ganhar por dois golos, mas estamos com um sentimento positivo, temos mostrado isso nos nossos jogos. Uma equipa corajosa, a jogar bom futebol e acreditamos na passagem", frisou.