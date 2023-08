André Horta: «Poder jogar a Liga dos Campeões com o meu irmão é mais um sonho que vamos concretizar»

André Horta enalteceu o apuramento do Sp. Braga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, destacando ter "sabido melhor" depois de duas vitórias nos dois jogos do playoff. O médio dedicou o triunfo ao avô, que completa 88 anos esta terça-feira."Alívio? Estamos muito contentes, sabemos que isto é um trabalho que já vem da época passada, foi isso que nos fez chegar aqui e dar-nos a oportunidade a nós próprios de poder lutar por isto. Depois de conseguido, com duas vitórias nos dois jogos, sabe ainda melhor", referiu o médio dos bracarenses, após o triunfo diante do Panathinaikos, sem esquecer os adeptos."Deixar uma palavra aos nossos adeptos, que vieram a este ambiente muito complicado sem medo nenhum, apoiar-nos até ao fim e acho que o golo nos minutos finais soube ainda melhor. Para nós é uma vitória muito gratificante, pelo trabalho que temos desempenhado, tivemos uma época muita dura e longa no ano passado e acabámos por não terminar como queríamos, na final da Taça de Portugal. Isso podia ter afetado a equipa, mas este ano aparecemos aqui novamente para lutar, porque é essa a imagem do clube. Estamos na fase de grupos e estamos muito contentes", sustentou, dizendo tratar-se de um sonho jogar a Champions ao lado do irmão Ricardo."Eu já tinha jogado uma vez, mas atingi-la com o Sp. Braga, que acaba por ser sempre mais complicado, é diferente. Poder jogar com o meu irmão, tenho de realçar isso, é mais um sonho que vamos concretizar juntos. É muito gratificante, vamos desfrutar, descansar e domingo já temos um domingo pela frente", garantiu, olhando já para o jogo de domingo com o Sporting."Não haverá festa rija. Amanhã temos treino de manhã, vamos festejar do autocarro até ao hotel, se estiver transito dá para festejar mais um bocadinho. Caso contrário, é chegar, jantar e recuperar. Amanhã de manhã há treino e à tarde temos a viagem. No domingo há outro jogo", apontou, antes de deixar uma dedicatória especial: "Quero dedicar a vitória ao meu avô, que faz hoje 88 anos, é uma vitória para ele, que vai ver os netos jogar a Liga dos Campeões juntos."