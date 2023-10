André Horta: «São jogos que temos de ganhar, foi isso que fez a diferença no ano passado»

Autor de dois golos no empate do Sp. Braga em casa do Gil Vicente , André Horta foi escolhido como melhor em campo, mas esse prémio pouco diz ao médio dos bracarenses, já que o principal objetivo da equipa ficou por alcançar."Na verdade, significa pouco. São jogos que temos de ganhar, foi isso que fez a diferença no ano passado, para andarmos lá em cima. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Gil Vicente tem grandes mais-valias aqui no seu campo, a jogar diante dos seus adeptos. Depois do 2-0 e da expulsão, tornou-se mais difícil, mas mostramos alma e crença na busca pelo resultado. Acabámos por sofrer o terceiro golo numa fase do jogo com muita emoção, depois de fazermos a reviravolta, com jogadores fora da posição porque o jogo assim o exigia. Enaltecer a nossa atitude, que nunca desistimos e essa tem de ser a imagem da equipa", considerou, em declarações à SportTV."Temos um plantel muito rico em jogadores que percebem muito bem o jogo, por isso não é o facto de jogarmos fora de posição que vai fazer a diferença. O que interessa é as dinâmicas e naquele momento estávamos em busca do resultado, sabíamos o que tínhamos de fazer, sabíamos que tínhamos de correr muito, num relvado muito pesado e com uma desvantagem de dois golos. Mostramos uma grande atitude e assim vamos perder poucos jogos ou empatar. Deixar uma palavra para os adeptos que estiveram à chuva e mesmo depois do 2-0 não nos deixaram de apoiar. Pedimos desculpa por não levar a vitória para Braga".