António Salvador depois da conquista da Allianz Cup: «Estamos sedentos de novos êxitos»

Foi num ambiente de grande festa que, dois dias depois da conquista da Allianz Cup, o Sp. Braga se reuniu para celebrar e galardoar os melhores do ano nas mais variadas categorias. Entregues todas as distinções, que premiaram, entre outros, Artur Jorge como técnico do ano, Bruma como futebolista do ano, Álvaro Djaló como relevação do ano e Jorge Mendes como Guerreiro de Ouro e Mérito, coube a António Salvador, líder máximo dos arsenalistas, as honras de fecho.Num longo de discurso, o presidente não escondeu a satisfação com mais um título, mas apontou a mais. "Os sócios foram fundamentais para a conquista da Taça da Liga e deram no sábado mais uma grande demonstração da força social que o Sp. Braga tem e que vai continuar a crescer no futuro. Este troféu é vosso e tenho a certeza de que estamos mais sedentos de novos êxitos e conquistas", apontou.Igualmente feliz por realizar este evento "dentro de portas" pela primeira vez, mais especificamente na Arena SC Braga, António Salvador lembrou a importância da Cidade Desportiva, a maior "vantagem competitiva do clube", que simboliza a "autonomia e a independência" conquistada. "O nosso clube não depende de terceiros para assegurar o futuro. Essa é a maior conquista a que me orgulho de estar associado", referiu, entre muitos aplausos de todos os presentes no evento.De olhos postos nos desafios que se avizinham, o presidente do Sp. Braga deixou a garantia de que o futuro será auspicioso. "Espero que todos saiam desta Gala convictos de que o presente e o futuro do Sp. Braga são entusiasmantes e desafiantes, mas que também representam uma enorme responsabilidade. Com muito menos do que temos hoje, já demos provas de que somos capazes. Confio em todos vós para que nos ajudem a ser cada vez maiores e cada vez mais o orgulho da nossa cidade, da nossa região e de todos os nossos sócios e adeptos", assinalou.