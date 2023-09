António Salvador e a entrada na Liga dos Campeões: «Conseguimos reter o talento para competir»

A entrada do Sp. Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2023/24 trouxe, não só melhorias financeiras, como um novo "ponto de partida" para o clube trabalhar, segundo António Salvador.O presidente bracarense não quer excluir ninguém da posição em que o clube ficou, na temporada passada. "Eu quero é que todos os dias saibam que eu e toda a gente naquele clube trabalha para coloca-lo numa boa posição. Terminamos com a entrada na Liga dos Campeões e é a partir daí que vamos trabalhar para o futuro" revelou o dirigente.O líder máximo dos guerreiros também esclareceu que "não haveria problemas financeiros" caso o Sp. Braga não entrasse na fase de grupos da Champions, mas que o bom resultado diante do Panathinaikos permitiu um fôlego maior. "Entramos e felizmente conseguimos reter o talento suficiente para competir esta época", concluiu.No entanto, António Salvador também remeteu para a importância do coeficiente europeu e as dificuldades que os clubes portugueses podem ter para se qualificar para as competições europeias no futuro, enfatizando que Portugal "tem perdido lugares que deviam ser, por direito, para nós". "Dentro de campo, todos são rivais mas, fora dele, deveríamos ser parceiros e lutar por uma realidade cada vez melhor", resumiu.