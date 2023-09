António Salvador e a parceria com a QSI: «Este é um modelo que nos agrada»

Nasser Al-Khelaïfi disse há dias, em entrevista a Record , que a posição da QSI seria sempre de minoria na SAD do Sp. Braga. Esta sexta-feira, António Salvador citou essa mesma conversa e disse que este é um modelo que lhe agrada, na medida em que permite que as decisões sejam dos sócios. Ainda assim, o presidente do guerreiros revelou-se satisfeito com a parceria com a Qatar Sports Investments."É um modelo que nos agrada, estando dividido como está. É um modelo que deixa sócios soberanos na decisão do clube. Li a entrevista do Nasser aoe foi claro que é a posição que quer ter no Sp. Braga, sem interferir na gestão desportiva, criar valor no que são bons. Têm ligação forte no marketing, área digital e vão acrescentar valor ao Sp. Braga nessa área", apontou.