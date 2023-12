António Salvador: «É estranha a negligência com que o futebol nacional tem reagido à queda no ranking da UEFA»

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, deixou este sábado uma mensagem de Natal no site oficial do clube, onde transmite preocupações sobre a atualidade do futebol português e garantias de uma intervenção firme dos arsenalistas "sempre procurando conciliar o interesse do Sp. Braga com o interesse comum."A dada altura da sua intervenção, o líder do clube minhoto estranha "a negligência com que o futebol nacional tem reagido à anunciada e concretizada queda no ranking UEFA, agudizada na época em curso".Neste âmbito, António Salvador volta a marcar posição perante a criação da Superliga. "Por outro lado, e estando o futebol e o dirigismo português tão (bem) representado nas mais altas esferas internacionais, seria muito negativo que a reforma das competições e o surgimento de novas provas coincidissem com um aumento do fosso entre o topo e a base da pirâmide.""A campanha de marca que o SC Braga tem concretizado ao longo desta quadra reflete dois conceitos: o Clube enquanto Família e o Clube enquanto Casa.Considero que esta mensagem é particularmente certeira no ano que agora finda, pelo que é importante que se sublinhe as grandes conquistas coletivas que temos alcançado e que devem motivar o nosso entusiasmo para encarar os desafios que estão para vir.Este foi um bom ano para a Família do SC Braga.Desde logo, pelo enorme e contínuo crescimento que se vem verificando no número de sócios. Somos um clube com passado e com memória e noto-o nas homenagens anuais que sempre prestamos aos nossos associados com 25, 50 e 75 anos de filiação. Mas também somos um clube com futuro, bem expresso na quantidade de jovens que elegem o SC Braga como a sua família desportiva. Rapazes e raparigas que nos transmitem, muito claramente, que também na dimensão social nos preparamos para assumir a grandeza que já nos é reconhecida em tantas outras dimensões.Este foi, igualmente, um ano memorável para o SC Braga enquanto Casa.Atingimos a melhor média de assistências do século e vamos embalados para superar esse registo, mais uma vez, já em 2024. Nunca tivemos tantos sócios detentores de Lugar Anual e não me recordo de tão grande entusiasmo e de tão grande adesão aos nossos jogos e a todos os eventos do Clube.Mas Casa é também a Cidade Desportiva, que conta desde setembro com uma nova e importante centralidade. Não é apenas a casa do futebol e das modalidades, é também a casa das famílias e a casa dos adeptos, que rapidamente transformaram a Arena num dos mais fervorosos pavilhões do desporto nacional.Admito particular emoção e orgulho no fantástico património que hoje o SC Braga disponibiliza aos seus associados. É uma obra que a todos nos engrandece e que só existe, não me canso de o recordar, porque os sócios assim o quiseram e assim o decidiram.A Cidade Desportiva transmite-nos a todos a convicção de que estamos no caminho certo e cada vez mais capacitados para concretizar todas as ambições desportivas e sociais que temos para o nosso SC Braga.Não ignoramos, porém, que o contexto externo nos coloca desafios e ameaças. É inegável o peso que o futebol sénior masculino tem no funcionamento de toda a marca SC Braga, mas o ecossistema no qual nos movemos reflete tendências que motivam a nossa preocupação e reforçam o nosso estado de alerta.É estranha a negligência com que o futebol nacional tem reagido à anunciada e concretizada queda no ranking UEFA, agudizada na época em curso sem merecer ainda um amplo e sério debate que nos recoloque no patamar a que já pertencemos e que acredito que podemos voltar a atingir, assim os nossos líderes revelem vontade e, acima de tudo, coragem.Estamos conscientes de que o ano que se aproxima será politicamente convulso, em todas as esferas. No que ao futebol e ao desporto concerne, devo alertar que o futuro não se compadecerá com estratégias ou tacticismos e que "amanhã" será tarde demais. Urge a capacidade de decidir e de agir, sob pena de caminharmos coletivamente para a irrelevância e de perdermos todas as oportunidades que conseguimos conquistar ao longo dos anos.Por outro lado, e estando o futebol e o dirigismo português tão (bem) representado nas mais altas esferas internacionais, seria muito negativo que a reforma das competições e o surgimento de novas provas coincidissem com um aumento do fosso entre o topo e a base da pirâmide.Da nossa parte, e cumprindo o que nos é transmitido pelos sócios, continuaremos a ser agentes em prol de um futebol e de um desporto melhores, com independência de pensamento e de ação e sempre procurando conciliar o interesse do SC Braga com o interesse comum.Desejo para todas as Gverreiras e para todos os Gverreiros que o novo ano nos permita concretizar todas as ambições que temos para o nosso Clube, mas nesta hora em particular espero que tenham, na vossa Casa e na vossa Família, a celebração que esta quadra merece.Feliz Natal!António Salvador"