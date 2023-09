António Salvador e o sonho do título: «Temos a ambição de um dia sermos campeões»

António Salvador não esconde que mantém o sonho de um dia levar o Sp. Braga ao título de campeão nacional. O presidente dos arsenalistas, que foi orador no Thinking Football Summit, revelou que essa ambição permanece intacta."Hoje, depois daquele evento que fizemos com todos os trabalhadores há um ano, ninguém pode pensar de outra forma. Toda a gente pensa que, um dia destes, o Sp. Braga vai ser campeão. E quando for, ninguém vai ser surpreendido", referiu, reiterando a ideia, mas com uma ressalva."O Sp. Braga tem a ambição de um dia ser campeão. Se é este ano ou para o ano, não sabemos. Não temos obrigação de ser porque não temos as mesmas armas, mas isso não nos impede de termos a ambição de sermos campeões", apontou.Questionado sobre as conversas com José Fonte, que disse que chegava a Portugal com a ilusão de ser campeão, Salvador respondeu de forma bem-humorada. "Se ele o disse, é porque houve conversas", atirou, entre risos.