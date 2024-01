António Salvador elogia Jorge Mendes: «Na área em que se especializou, é o melhor»

Jorge Mendes foi um dos galardoados da gala Legião de Ouro, realizada esta segunda-feira na Arena SC Braga. O super-agente recebeu o prémio Guerreiro de Ouro e Mérito das mãos de António Salvador, de quem recebeu, no final, muitos elogios."Ao longo destas décadas que levo à frente do clube, o Jorge Mendes tem sido alguém que, sem deixar de defender os seus interesses, deve ser publicamente referido como um grande parceiro do futebol português e do Sp. Braga. Na área em que se especializou, é o melhor. E como defendo para todas as áreas que devemos contar com os melhores, reconheço o Jorge Mendes como alguém que tem ajudado o nosso clube acrescer e a ser mais forte", referiu o presidente do Sp. Braga no discurso final, no qual contemplou também nomes como os de Artur Jorge, Bruma e Álvaro Djaló."Quando apostámos no Artur Jorge para o comando da equipa principal, reconhecemos a paixão que tem por este clube e o trabalho que fez nos vários escalões da formação, dos sub-15 à equipa B. Para além de estar associado a dois pódios, ajudounos a regressar à Champions e por isso é o Treinador do Ano e a prova da qualidade dos recursos que temos dentro de portas", referiu.Sobre Bruma e Álvaro Djaló, o líder máximo dos arsenalistas também teve palavras muito positivas. "No ano passado, o Bruma foi um dos jogadores que melhor conseguiu pôr a sua qualidade ao serviço do grupo. Pela importância que teve no nosso 3.º lugar no campeonato e pela influência que teve na passagem à fase de grupos da Champions, é um justo vencedor do Gverreiro de Ouro para Futebolista doAno e é um jogador de quem esperamos muito no futuro. Também o Álvaro Djaló conhece bem a força da Cidade Desportiva. Ele é a prova de que o esforço, a persistência e o mérito são recompensados. Em 2023, o Álvaro Djaló teve um ano memorável, no qual conseguiu colocar ao serviço da equipa o seu enorme talento.Não tenho dúvidas de que vai continuar a justificar a confiança que temos no seu valor e que será cada vez mais importante neste clube", concluiu.