António Salvador nos 103 anos do Sp. Braga: «Toda a energia é necessária para continuar a crescer»

O Sp. Braga iniciou, esta manhã, as comemorações do seu 103.º aniversário, com a tradicional cerimónia do hastear da bandeira, pela primeira vez na nova praça da Cidade Desportiva.No seu discurso, o presidente António Salvador lembrou o passado, mas não deixou de colocar o foco no futuro, desejando prolongar o ciclo de crescimento do emblema bracarense, utilizando as expressões "inconformismo" e "ambição"."Hoje, nesta nossa nova casa, sinto-me satisfeito, mas nunca acomodado. Toda a nossa energia é necessária para que este Clube continue a crescer e a superar-se, para que continuemos a olhar para o passado, como eu olho hoje, e vejamos sempre um Sporting Clube de Braga maior e melhor do que alguma vez foi", apontou o líder do Sp. Braga.As comemorações dos 103 anos vão desaguar na Gala Legião de Ouro, agendada para o próximo dia 29, na Arena SC Braga."Neste dia, dia de aniversário do nosso clube, recordo as muitas cerimónias nas quais tive o privilégio de participar enquanto Presidente. Penso em todas elas porque me dão a visão do crescimento que felizmente temos alcançado, fruto de um enorme trabalho coletivo.Lembro-me dos primeiros aniversários celebrados no Estádio Municipal, de forma sentida mas humilde e tímida, porque então ainda distantes do nosso futebol de formação, das nossas modalidades e até dos nossos sócios.Lembro-me da enorme alegria aquando da passagem destas cerimónias para a Academia da Cidade Desportiva, já com a participação das nossas equipas de formação e dos nossos jovens atletas, num cenário muito mais aberto à participação e que permitiu expressar a vitalidade e a ambição do clube.Hoje, sinto-me emocionado por poder, pela primeira vez, celebrar o aniversário do Sporting Clube de Braga na nova praça da Cidade Desportiva. Um espaço público, aberto a todos, e que pertence a todo o universo deste nosso clube. Atletas do futebol e das modalidades, funcionários e colaboradores, sócios e adeptos.Concretizar este sonho é para mim um marco inesquecível e o legado mais transformador que acredito que podemos deixar para o futuro desta instituição à qual tanto nos dedicamos e que tanto nos apaixona.Dou os parabéns ao Sporting Clube de Braga com um sentimento de orgulho e de confiança, mas sempre com o inconformismo e a ambição que nos têm levado a desafiar constantemente os nossos limites.Hoje, nesta nossa nova casa, sinto-me satisfeito, mas nunca acomodado. Toda a nossa energia é necessária para que este Clube continue a crescer e a superar-se, para que continuemos a olhar para o passado, como eu olho hoje, e vejamos sempre um Sporting Clube de Braga maior e melhor do que alguma vez foi."