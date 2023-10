Árbitro sérvio dirige Union Berlim-Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sérvio Srdjan Jovanovic, de 37 anos, foi nomeado para a deslocação do Sp. Braga a Berlim, na terça-feira, às 17H45, em encontro da 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, fazendo a sua estreia em duelos dos minhotos.

Uros Stojkovis e Milan Mihajlovic serão os árbitros auxiliares, e o croata Ivan Bebek estará no VAR.

Sporting de Braga e Union Berlim foram derrotados na primeira jornada do grupo, diante de Nápoles (2-1) e Real Madrid (1-0), respetivamente.