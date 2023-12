Artur Jorge antevê Benfica: «Estamos super confiantes e com o moral em alta»

Declarações de Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, na antevisão ao jogo com o Benfica, agendado para as 20H30 deste domingo, no Municipal de Braga, referente à 14.ª jornada da Liga Betclic.

Receção ao Benfica

Vamos ter pela frente uma equipa fortíssima que, reconhecidamente, é o principal candidato ao título, tem muita qualidade. No entanto, temos a nossa ambição e é clara: somar três pontos, ganharmos e continuar este período ascendente. E, se possível, juntar mais três pontos a uma boa exibição. Queremos vencer para, neste caso, ultrapassar este nosso rival.

Moral mais alta do lado do Benfica pela vitória na Champions?

Não acredito, pois são jogos de contextos completamente diferentes. Olhámos para trás e temos essa muleta dos resultados, mas posso garantir que estamos super confiantes, com o moral em alta e temos tido resultados que sustentam isso e desempenhos que vão muito de encontro à qualidade da equipa.

Espera um jogo partido tendo em conta os ataques concretizadores das duas equipas?

Não será um jogo partido numa fase inicial, as equipas conhecem-se muito bem. Vamos ter pela frente uma equipa que cria muito, tem tido essa capacidade e vamos manter essa ideia de jogo, esse plano para fazer golos e vencer. Com todo o respeito, sabemos da sua qualidade, mas vamos olhar para a forma como podemos ferir o Benfica.

Benfica tem estado debaixo das críticas dos adeptos…

Temos é de falar de nós. Temos tido uma grande empatia com os adeptos, há uma gestão de expetativas, um equilíbrio necessário para fazer o nosso caminho. Temos tido resultados muito bons. Amanhã vencendo ficamos, à condição, em primeiro lugar, mas estamos na 14.ª jornada. Há esta particularidade de nos encontrarmos na mesma altura [da última época], mas as equipas são diferentes. Se me perguntarem pelo resultado, eu digo que espero que seja o mesmo [3-0].

Campeonato mais equilibrado de sempre?

É uma fase muito equilibrada. Mais do que o campeonato, é uma fase. Quatro equipas a competir entre si, é um sinal positivo para o futebol português. As equipas estão separadas por dois pontos e isso é vantajoso para todos. Comprova a nossa ambição, em fazer o nosso trajeto. É mais um jogo, frente a um rival, mas há muito campeonato pela frente.

Por que diz que o Benfica é o principal candidato ao título?

É o campeão nacional em título, é o primeiro a defender esse título e foi preparada, tal como outras equipas, para olhar para o título.

Djaló e Niakaté aptos?

Toda a gente está disponível.

Pode ser um jogo de afirmação para o Sp. Braga na luta pelo título?

Não vamos mudar a nossa matriz. Há equipas preparadas, montadas, que investiram para o título e abaixo disso é fracasso. Aqui não será assim, mas temos a legitimidade de lutar pelo melhor. Vamos à procura de chegar ao final para podemos ser ou não candidatos ao título.

Resultado desejado no Clássico

Ganhar o nosso é a palavra chave. Temos vindo a fazer um trabalho que vem de trás, encurtámos distâncias depois de duas derrotas no início do campeonato e, se ganharmos, se ambos perderem pontos será ótimo.