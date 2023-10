Artur Jorge chama 23 jogadores para a visita do Sp. Braga ao U. Berlim

É já esta terça-feira que o Sp. Braga realiza a segunda partida nesta edição da Liga dos Campeões, desta feita frente ao U. Berlim, na Alemanha (17H45). Com efeito, a comitiva arsenalista deixou Portugal esta segunda-feira rumo à capital germânica, com 23 jogadores a fazerem viagem.A principal nota é a ausência de Victor Gómez, lateral-direito que está a contas com uma lesão muscular e falha, pelo menos, os próximos dois encontros.Eis a lista de convocados do Sp. Braga:Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.Niakaté, Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marin, e Borja.André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi, Castro, João Moutinho e Al Musrati.Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta e Banza.